Adana’da gerçekleştirilen idman, Teknik Direktör Mustafa Kaplan yönetiminde koordinatif ısınma ile başladı. Ana bölümde taktiksel çalışmalar yapılırken, antrenman esneme hareketleriyle sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Ertaç Özbir ve Yusuf Mervan Yiğit’in kadroda yer almayacağı açıklandı.

Ankaragücü, (30 Ağustos Cumartesi) saat 16.30’da Ali Hoşfikirer Stadyumu’nda Adana 01 FK ile karşı karşıya gelecek.

Sergen Yalçın Beşiktaş’ın Yeni Teknik Direktörü Oldu!
Sergen Yalçın Beşiktaş’ın Yeni Teknik Direktörü Oldu!
İçeriği Görüntüle

Muhabir: Haber Merkezi