Adana’da gerçekleştirilen idman, Teknik Direktör Mustafa Kaplan yönetiminde koordinatif ısınma ile başladı. Ana bölümde taktiksel çalışmalar yapılırken, antrenman esneme hareketleriyle sona erdi.
Sakatlıkları bulunan Ertaç Özbir ve Yusuf Mervan Yiğit’in kadroda yer almayacağı açıklandı.
Ankaragücü, (30 Ağustos Cumartesi) saat 16.30’da Ali Hoşfikirer Stadyumu’nda Adana 01 FK ile karşı karşıya gelecek.
TFF Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta 2. hafta karşılaşmasını deplasmanda Adana 01 Futbol Kulübü SK ile oynayacak olan takımımız, bugün Adana’da ter antrenmanı gerçekleştirdi.
