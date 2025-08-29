Milli sporcu Şahika Ercümen, Türkiye Serbest Dalış Milli Takım Kampı çerçevesinde Dünya Şampiyonası için antrenmanlarını Kaş'ta sürdürdü. Ercümen, burada 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 'Zafer Anı Dalışı' gerçekleştirdi.

TSK'da ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra Antalya Valiliğince Kaş'a getirilerek Güvercin Adası yakınlarında 2017'de batırılan ve yaklaşık 15 metre derinlikte birçok deniz canlısının yuvası haline gelen 1960 model tanka dalış yapan milli sporcu, tankın üstünde Türk bayrağını dalgalandırdı.

'Türk milletinin azmini, gücünü gösterebilmek için daldım'

Ercümen, gerçekleştirdiği dalışın önemini AA'ya anlattı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türk bayrağını suyun altında dalgalandırmanın büyük bir onur olduğunu ifade eden Şahika Ercümen, 'Ben nefesimi genelde uluslararası arenada bayrağımızı zirvede dalgalandırmak için tutuyorum. Bu sefer batık bir tankın üzerinde Türk milletinin o azmini ve gücünü biraz daha gösterebilmek ve gelecek nesle bir mesaj aktarabilmek için daldım. Şu an Yunanistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarındayız. Bu beni çok motive etti, umarım oradan da başarılarla döneriz ve bayrağımızı tekrar zirvede dalgalandırırız.' diye konuştu.

Türkiye Serbest Dalış Milli Takım Kampı'nda, Dünya Şampiyonası için antrenmanlarını tamamladığını dile getiren Ercümen, 'Bu bayrak, nefesim yettiğince zirvede olsun istiyorum. Ülkemizin bayrağını tek kadın sporcu olarak dünyada temsil edecek olmamın sorumluluğuyla Dünya Şampiyonası'na gidiyorum. Yurda yeni bir zafer ile dönmek için çok çalıştım, kalbiniz bizimle olsun.' ifadelerini kullandı.

Dünya Şampiyonası 5-18 Eylül'de Yunanistan/Mytikas'da yapılacak.

Şahika Ercümen, 2019'da yapılan 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde, 'Beyaz Kıta'da dondurucu sularda Türk bayrağını dalgalandırmış, bu kıtaya tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe geçmişti.