Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 29 Ağustos Cuma hutbesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermemesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

İnce, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlam ve önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“30 Ağustos’ta ‘Büyük Zafer’in mimarı, başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmayan; bu milletin bağımsızlık onurunu, kurtuluş mücadelesini yok sayan kim varsa, tarih karşısında mahkûmdur. Ne unutturacağız, ne affedeceğiz. Bu toprakların gerçek sahibi, bu zaferin gerçek kahramanı bellidir! Allah O’na ve kahraman silah arkadaşlarına gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Bize de onlara yakışır evlat olmayı, vatanı her durumda savunmayı, milli mücadeleyi tamamlamayı nasip etsin.”

İnce’nin bu açıklaması, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Diyanet’in 30 Ağustos öncesi hutbelerinde Atatürk’e yer vermemesi tartışmaları da yeniden alevlendirdi.