Fenerbahçe, Jose Mourinho ile ayrılık kararı aldı. Sözleşmedeki madde gereği Portekizli teknik adama ve ekibine yaklaşık 15 milyon euro tazminat ödenecek.
Mourinho, daha önce Chelsea, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma’dan da yüksek tazminatlar almıştı. Toplam kazancı 115 milyon euroya ulaştı.
Mourinho, kariyeri boyunca kulüplerden ayrılırken dikkat çeken tazminatlar aldı:
-
2007 Chelsea: 21 milyon euro
-
2013 Real Madrid: 20 milyon euro
-
2015 Chelsea: 14,5 milyon euro
-
2018 Manchester United: 20 milyon euro
-
2021 Tottenham: 21 milyon euro
-
2024 Roma: 3,5 milyon euro
-
2025 Fenerbahçe: 15 milyon euro
Böylece Mourinho’nun toplam tazminat geliri 115 milyon euroya yükseldi.
