Fenerbahçe, Jose Mourinho ile ayrılık kararı aldı. Sözleşmedeki madde gereği Portekizli teknik adama ve ekibine yaklaşık 15 milyon euro tazminat ödenecek.

Mourinho, daha önce Chelsea, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma’dan da yüksek tazminatlar almıştı. Toplam kazancı 115 milyon euroya ulaştı.

Mourinho, kariyeri boyunca kulüplerden ayrılırken dikkat çeken tazminatlar aldı:

Böylece Mourinho’nun toplam tazminat geliri 115 milyon euroya yükseldi.

