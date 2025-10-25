Türk spor basınının tanınan isimlerinden gazeteci Faik Çetiner, 69 yaşında yaşamını yitirdi. Meslek hayatına 1970’li yıllarda adım atan Çetiner, hem gazeteciliğiyle hem de televizyon programlarıyla sporseverlerin hafızasında yer edindi.

Faik Çetiner Kimdir?

1956 yılında İstanbul’da doğan Faik Çetiner, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra gazetecilik serüvenine 1975’te Tercüman Gazetesi’nde başladı. Uzun yıllar spor servislerinde görev aldı, futbol dünyasının içinden haberler, röportajlar ve yorumlarla adından söz ettirdi.

1990’lı yıllarda Meydan Gazetesi ve sonrasında televizyon programlarıyla geniş kitlelere ulaşan Çetiner, özellikle “Bizim Stadyum” adlı programla ekranların sevilen yüzlerinden biri haline geldi. Samimi üslubu ve spor sevgisiyle tanınan gazeteci, yıllar boyunca pek çok genç spor muhabirine de ilham kaynağı oldu.

2023 yılında geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından tedavi gören Faik Çetiner’in vefatı, spor camiasında büyük üzüntü yarattı. Çetiner’in ölüm haberinin ardından birçok sporcu, gazeteci ve televizyoncu sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

Faik Çetiner’in cenaze töreniyle ilgili bilgilerin ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.