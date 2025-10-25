Abdulkadir Çay’ın Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne atanmasının ardından Ankara Medyasının başarılı isimlerinden Anadolu Ajansı’nın ödüllü gazetecisi ve Parlamento Muhabiri Atakan Çelik, Basın İlan Kurumu (BİK)Ankara Bölge Müdürlüğüne getirildi.

DARBE HABERİNİ İLK GEÇEN GAZETECİ

Başkent medyasının yakından tanıdığı bir isim olan Çelik, 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi gecesi TBMM’den ilk haberi geçen gazeteci olarak tarihe geçmişti. O gece Meclis’te yaşananlara tanıklığıyla, TBMM başta olmak üzere birçok kurum tarafından ödüllendirildi.

Anadolu Ajansında muhabirlik, editörlük ve yöneticilik görevlerinde bulunan Çelik, TBMM başta olmak üzere siyaset ve diplomasi alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Balkanlar, Kafkasya Ortadoğu, Karakıta başta olmak üzere birçok coğrafyada görev yapan Çelik, savaş bölgelerinde, sınır ötesi operasyonlarda, doğal afetlerde ve seçim dönemlerinde kritik gelişmeleri sahadan takip etti. Uluslararası tecrübesi ile Bosna-Hersek’te Anadolu Ajansı’nın çok dilli yayıncılık faaliyetlerinin bölgedeki etkinliğini artırılması çalışmalarına katkı sağladı.

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladığı yüksek lisans tezinde Anadolu Ajansı’nın küresel erişimini ele alan “Uluslararası Çok Dilli Yayıncılıkta Anadolu Ajansı’nın Rolü” başlıklı çalışmasıyla akademik alanda da katkı sundu.

Yeni görevinde Basın İlan Kurumu’nun Ankara’daki faaliyetlerini koordine edecek olan Çelik, yerel ve ulusal basın kuruluşlarıyla kurum arasındaki iletişim ve iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Atakan Çelik Kimdir?

1977 doğumlu olan Atakan Çelik, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İletişim Bilimleri alanında yüksek lisansını tamamladı.

Gazeteciliğe yerel medyada muhabir olarak başlayan Çelik, 2001–2025 yılları arasında Anadolu Ajansının farklı birimlerinde muhabir, Sakarya Kurucu Bölge Müdürü, Balkanlar Bölge Müdürlüğü ve TBMM Parlamento Haberleri Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

15 Temmuz 2016 gecesi TBMM’de ilk haberi geçen gazeteci olarak tarihe geçti. Tanıklığıyla TBMM başta olmak üzere birçok kurum tarafından ödüllendirildi.

ULUSLARARASI ÖDÜL

Çelik, Uluslararası Merhamet Ödülü (Londra, 2023), Milli Birlik ve Demokrasi Mücadelesi Ödülü (TBMM, 2021), Başarı ve Üstün Cesaret Ödülü (2021), 15 Temmuz Medyanın Kahramanları Özel Ödülü (2020) ve Meslek Onur Ödülü (2017) gibi çok sayıda ödüle layık görüldü.

Uluslararası habercilik, kriz iletişimi, siyasal iletişim ve çok dilli yayıncılık alanlarında uzman olan Çelik; Avrupa Gazeteciler Derneği Başkan Yardımcısı, Gazeteciler Cemiyeti, Parlamento Muhabirleri Derneği ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği üyesidir.

Sürekli Basın Kartı sahibi olan Çelik, “Yokluğun Kabı” adlı şiir kitabının yazarıdır.

Evli olan Çelik, Mihrimah ve Fatih Emre’nin babasıdır.