Ankara Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, TOKİ’nin 500 bin sosyal konutluk yeni projesini memnuniyetle karşıladı. Daha önce defalarca sosyal konut üretiminin artırılması gerektiğini vurgulayan Akçam, bu adımı ‘toplumsal fayda açısından tarihi bir eşik’ olarak değerlendirdi.

“YILLARDIR SOSYAL KONUT ÜRETİMİNİ SAVUNUYORUZ”

Akçam, sosyal konutun yalnızca barınma ihtiyacını karşılamadığını, aynı zamanda kentlerdeki sosyal dengeleri koruyan bir araç olduğunu vurgulayarak bu alandaki uzun soluklu mücadelesini şu sözlerle hatırlattı: “Sosyal konut, kent yaşamının adalet terazisidir. Yıllardır bu üretimin artırılması gerektiğini savunuyoruz. Devletin ev sahibi, vatandaşın kiracı olduğu bu model; yalnızca barınma ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda ekonomik dengeyi ve şehir planlamasını gözeten stratejik bir araç olarak öne çıkıyor. TOKİ’nin bu dev hamlesi ve peşinatsız-faizsiz sistem gibi uygulamalar sayesinde sosyal konut hedefi gerçeğe dönüşüyor; bu yaklaşım, toplumsal huzurun ve sosyal adaletin teminatı haline geliyor.”

“TEDB OLARAK İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ”

Projenin arkasındaki siyasi iradeye teşekkür eden Akçam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve hükümete bu konuda gösterdikleri kararlılık nedeniyle özel olarak teşekkür etti: “Sayın Cumhurbaşkanımıza bu vizyoner adım için teşekkür ediyoruz. Hükümetin sosyal konut üretimini önceleyen bu tavrı, toplumun dezavantajlı kesimlerine umut olmuştur. Bu yaklaşım, barınma hakkını güçlendiren ve sosyal adaleti pekiştiren bir devlet refleksidir.”

Akçam, TOKİ’nin 500 bin sosyal konutluk projesinin sahada etkili biçimde hayata geçirilmesi için TEDB olarak iş birliğine açık olduklarını vurguladı. Yerel dinamiklere hâkim uzman kadrolarıyla projeye katkı sunabileceklerini belirten Akçam, doğru lokasyon seçimi, ihtiyaç analizleri ve dağıtım mekanizmalarının kritik önemde olduğunu ifade etti.

Sahadaki deneyimleriyle projenin toplumsal etkisini artırabileceklerini ve yerel ihtiyaçlara göre yönlendirme sağlayabileceklerini dile getiren Akçam, bu sürecin yalnızca TOKİ’nin değil, tüm ilgili kurumların koordinasyonuyla daha etkin hale geleceğini vurguladı. “Bu bir seferberliktir” diyen Akçam, kamu, yerel yönetimler ve meslek birliklerinin el ele vermesiyle sosyal konut projesinin sadece barınma değil, nitelikli yaşam alanları üretme hedefine ulaşacağını belirtti; TEDB olarak bu seferberliğin paydaşı olmaktan onur duyduklarını yineledi.

“ETAP ETAP YAYGINLAŞTIRILMALI: BİRİNCİ ETAP, İKİNCİ ETAP, ÜÇÜNCÜ ETAP…”

Projenin sürdürülebilirliği için etaplı bir modelin şart olduğunu vurgulayan Akçam şöyle konuştu: “Bu proje bir kampanya değil, bir dönüşüm süreci olmalı. Birinci etapta pilot iller, ikinci etapta genişleme, üçüncü etapta yaygınlaştırma gibi bir planlama yapılmalı. Böylece hem kaynaklar verimli kullanılır hem de yerel ihtiyaçlara göre esneklik sağlanır.”

İstanbul’da başlatılması planlanan kiralık sosyal konut modelinin tüm Türkiye’ye yayılması gerektiğini de savunan Akçam, şu şehirleri örnek gösterdi: “Kiralık sosyal konut uygulaması sadece İstanbul’da değil, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Kayseri, Samsun, Trabzon gibi şehirlerde de hayata geçirilmeli. Özellikle üniversite şehirlerinde ve sanayi merkezlerinde bu model büyük bir rahatlama sağlar. 81 ilde uygulanacak bir sistem, barınma sorununa karşı güçlü bir kalkandır.”

“YEŞİL ALAN, ULAŞIM VE DİJİTAL ALTYAPI ŞART”

TEDB Başkanı Hakan Akçam, sosyal konutların yalnızca barınma ihtiyacını karşılayan yapılar değil, aynı zamanda yaşam kalitesini artıran örnek alanlar olması gerektiğini vurguladı. Kentlerin geleceğini şekillendirecek bu projelerin, çağdaş yaşamın gerekliliklerini karşılaması gerektiğini belirterek şu ifadelerle sözlerini sonlandırdı: “Yeni nesil sosyal konutlar; yeşil alanlara erişim, toplu ulaşım bağlantıları ve dijital altyapı gibi unsurlarla donatılmalı. Bu projeler, kentlerin geleceğini şekillendirecek yaşam alanları olmalı. Sosyal konut, sadece bir çatı değil; güvenli, erişilebilir ve nitelikli bir yaşamın temelidir.”