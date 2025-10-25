Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilinde 2 bin 710 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirilen M.P. (46) hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari mal kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, dün, M.P.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Otomobildeki aramada farklı markalara ait gümrük kaçağı olduğu belirlenen toplam 2 bin 710 şişe parfüm ele geçirildi. Şüpheli M.P. hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.