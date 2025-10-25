Kaza, dün akşam Samsun-Sinop kara yolu Bafra ilçesinde meydana geldi. Mustafa H.Ş.'nin (29) kullandığı 06 AJ 9607plakalı otomobil, önünde şerit değiştirerek sol şeride girdiği iddia edilen B.C.'nin (14) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü B.C. ve arkasında bulunan arkadaşı Asaf Eren yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Asaf Eren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Mustafa H.Ş. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)