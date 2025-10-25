Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul toplantısı 10.40 itibariyle başladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen genel kurul, yöneticilerden Ali Gürbüz'ün bilgilendirmeleri ile başlarken Sarı-lacivertlilerde son kongrede onaylanmayan 11, 12 ve 13. maddelerde yetki konusu enine boyuna değerlendirilecek. Yönetim, taşınmazların satılması veya kiraya verilmesi konusunda üyelerden yetki isteyecek.

Öte yandan Fenerbahçe'nin borcu açıklandı. Sarı-lacivertlilerin borcunun Eylül 2025 itibarıyla 28.7 milyar TL (588.842.321,96 Euro) olduğu bildirildi.