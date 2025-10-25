Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, politik görüşlerinin farklı olduğunu belirtse de Yanardağ’ın casusluk yaptığına inanmadığını vurguladı.

Özdağ, “Sayın Yanardağ ile politik görüşlerimiz çok farklı. Ancak Merdan Yanardağ’ın casusluk yaptığına inanmıyorum. Böyle bir iddiaya kim inanır?” ifadelerini kullandı.

Tele 1’e kayyum atanmasını “muhalefeti susturma girişimi” olarak değerlendiren Özdağ, “Bu suçlama TELE 1’e kayyum atamak için gerekçe oldu. Kayyum olarak ise Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı atanmış! Bu TELE 1’in yayınlarını durdurmak demektir” dedi.

“TELE 1’den sonra sıra diğer televizyon kanallarına mı gelecek?” diye soran Özdağ, Türkiye’de muhalif sesler üzerindeki baskının arttığını dile getirdi. “Düşman ceza hukuku ile muhalefet üzerindeki baskı her geçen gün biraz daha fazla artıyor. Seçim gününe kadar baskılar, iftiralar, hakaretler altında adım adım Türkiye’yi dolaşmaya devam edeceğiz. Siz bize hakaret ederken biz projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz” sözleriyle açıklamasını tamamladı.