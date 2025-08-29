Modern Tesislerle Sağlık Hizmetlerinde Yeni Standartlar

Hakkari’de sağlık altyapısını güçlendiren projeler, hem merkezde hem de ilçelerde hızla ilerliyor. Hakkari Devlet Hastanesi’ne ek 100 yataklı hizmet binası yapımı devam ederken, Bağlar Mahallesi’nde 5 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi tamamlanarak hizmete açıldı. Ayrıca, 90 dairelik personel lojmanı inşaatı sürüyor ve sağlık çalışanlarının konforunu artırmayı hedefliyor. TRSM, psikiyatri kliniği, çocuk izlem merkezi ve AMATEM projeleri ise 2025’te yapım aşamasına geçmek üzere ihale sürecinde. Halk Sağlığı Laboratuvarı, 9 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi projeleri de Bakanlık tarafından onaylanarak 2025’te ihaleye çıkacak. Keklikpınar Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ise 2026 yatırım programına teklif edildi.

İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve UMKE deposu inşaatı devam ederken, Durankaya’da 2 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu projesi de 2025’te ihaleye çıkacak. Bu yatırımlar, acil sağlık hizmetlerinin alanında ilerleme sağladı.

Yüksekova: Sağlıkta Bölgesel Lider

Yüksekova, sağlık yatırımlarında öncü bir ilçe olarak dikkat çekiyor. 100 yataklı ek hizmet binası ve 20 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapımı sürüyor. Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 9 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi geçici kabul aşamasında, Dize Mahallesi’nde 9 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ise hizmete başladı. Güngör Mahallesi’nde 9 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, TRSM ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu projeleri 2025’te yapım aşamasına geçecek. Ayrıca, 80 dairelik personel lojmanı 2025’te teslim edilecek. Dört farklı mahallede 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları, UMKE deposu ve 2 Aile Sağlığı Merkezi için 2026 yatırım teklifleri onay bekliyor. Mezarlık TOKİ’de 1000 m²’lik taziye evi, 112 istasyonu ve 5 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi’ne dönüştürülmek üzere ihale aşamasında.

Şemdinli, Derecik ve Çukurca’da Sağlık Yatırımları

Şemdinli’de 19 dairelik personel lojmanı yapımı devam ederken, 5 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete hazır. Şemdinli Devlet Hastanesi ek binası ve 10 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2026 yatırım programında yer alıyor. Sağlıklı Hayat Merkezi de 2026’da proje aşamasına geçecek.

Derecik’te 30 dairelik personel lojmanı ve TSM ile Aile Sağlığı Merkezi binasının yenilenmesi için yatırım teklifleri sunuldu. Çukurca’da 19 dairelik personel lojmanı yapımı sürüyor, 20 yataklı hastane projesi ise ihale aşamasında.

Uzman Hekim Kadrosuyla Kaliteli Hizmet

Hakkari, sağlık hizmet sunumunda da büyük bir sıçrama yaptı. Hakkari Devlet Hastanesi’nde endokrinoloji, gastroenteroloji, neonatoloji, perinatoloji, romatoloji, onkoloji ve yetişkin yoğun bakım uzmanları dahil 6 yandal uzmanı, 61 uzman hekim ve 19 pratisyen hekim görev yapıyor. Yüksekova Devlet Hastanesi’nde 51 uzman ve 12 pratisyen hekim, Şemdinli Devlet Hastanesi’nde 16 uzman ve 6 pratisyen hekim, Derecik Devlet Hastanesi’nde 15 uzman ve 7 pratisyen hekim, Çukurca Devlet Hastanesi’nde ise 8 uzman ve 9 pratisyen hekim hizmet veriyor. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde 19 diş tabibi görev yapıyor.

İlde 2 ilçe sağlık müdürlüğü, 3 toplum sağlığı merkezi, 99 aile hekimliği birimi, 27 aile sağlığı merkezi, 1 sağlıklı hayat merkezi, 33 acil sağlık hizmetleri istasyonu, 5 devlet hastanesi ve 1 ağız ve diş sağlığı merkezi bulunuyor. Acil durumlarda kullanılmak üzere 73 kara ambulansı, 6 UMKE aracı, 1 personel nakil aracı ve 1 UMKE acil müdahale aracı ile toplam 81 araç hizmet veriyor.

Yeni Hekim Kadrolarıyla Güçlenen Hizmet

28 Ağustos 2025 tarihinde yapılan 124. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurasıyla Hakkari’ye 167 pratisyen hekim ve 26 uzman hekim olmak üzere toplam 193 hekim kadrosu tahsis edildi. Bu atamalar, sağlık hizmetlerinin daha da güçlenmesini sağlayacak.

Hakkari Türkiye Yüzyılı Hedeflerini Taşıyor

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü’nün kararlı çalışmaları ve devletin yatırımları sayesinde, il genelinde sağlık hizmetleri erişilebilir, modern ve kaliteli bir hale geldi. Yeni hastaneler, aile sağlığı merkezleri, uzman hekim kadroları ve acil sağlık hizmetleriyle Hakkari, sağlıkta Türkiye yüzyılı hedeflerini taşıyor.