Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uygulanan Okula Uyum Haftası, 1 Eylül'de başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Üstüner, okula ilk adımın çocukların hayatı için çok özel bir dönüm noktası olduğunu paylaşarak, uyum haftası sayesinde öğrencilerin, sınıflarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanıdığını ve kendilerini daha güvende hissettiklerini aktardı.

Bu sürecin doğru yönetilmesinin gelecek dönemde hem akademik başarıya hem de sosyal gelişime olumlu yansıyacağına işaret eden Üstüner, 'Ailelerin bu dönemde çocuklarına güven vermesi gerekir, çocuğunuza yanında olduğunuzu hissettirin ancak aşırı korumacı davranmayın. Okul kapısında uzun vedalardan kaçının. Sakin ve kararlı bir tavır sergileyin.' ifadelerini kullandı.

Üstüner, düzenli uyku ve kahvaltı gibi rutinlerin çocukların kaygısını azalttığına dikkati çekerek, okulla ilgili konuşurken olumlu bir dil kullanılmasını önerdi.

İlk günlerde kaygı ve ağlamanın olağan olduğunu belirten Üstüner, zamanla çocuğun okula uyum sağlayacağını ve sabırlı olunması gerektiğinin altını çizdi.

Üstüner, oyun temelli etkinliklerin ve güven ortamı oluşturan sınıf içi çalışmaların çocukların okula karşı olumlu duygular geliştirmesinde büyük rol oynadığını dikkati çekerek, şunları kaydetti:

'Çocuğunuzun duygularını küçümsemeyin ama abartmayın da. Onu anlamaya çalışın. Unutmayın ki okul sevgisi ailede başlar. Siz rahat ve güven dolu olursanız, çocuğunuz da aynı şekilde hissedecektir. Bazı veliler çocuklarının okul kapısında kendilerini görmesini istiyor ya da teneffüs vakitlerinde okul bahçesinden takip ediyor. Bu davranış çocuğun kaygısını azaltmaz, tam tersine okuldan kopmasına ve ebeveyne bağımlılığının artmasına yol açar. Çocuğunuzun kendi başına deneyim yaşamasına fırsat verin. Bu, onun güven duygusunu pekiştirir.'