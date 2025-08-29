Adana'da bir evde 2 bin 809 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla M.A'yı (16) takibe aldı.

Yaptıkları araştırmanın ardından şüphelinin merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenleyen ekipler, adreste 2 bin 809 uyuşturucu etkili hap buldu. Bunun üzerine M.A. gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Bu arada, narkotik ekiplerinin ikamette çeşitli yerlere gizlenmiş uyuşturucu etkili hapları bulması polis kamerasınca görüntülendi.