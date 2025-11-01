SÜMER TAŞKIRAN

“Ne Oldu Sayın Erdoğan?”

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, terör örgütü PKK’nın “Türkiye’den çekiliyoruz” açıklamasına ilişkin sert ifadeler kullanarak,

“Anladık ki hâlâ Türkiye'de teröristler varmış. Ama 10 ay önce Erdoğan ‘Operasyonlar sayesinde PKK’yı ülke içinde eylem yapamaz hale getirdik’ demişti. E ne oldu Sayın Erdoğan?” dedi.

"TÜRKİYE'DE ŞAP HASTALIĞI YENİDEN HORTLADI"

TBMM’de gündeme dair düzenlediği basın toplantısında konuşan Çömez, Türkiye’deki hayvan ithalatı skandalına da dikkat çekerek,

“İspanya’dan gelen bir gemi şu anda Bandırma Limanı’nda. Türkiye’de şap hastalığı yeniden hortladı. Her yer karantina altında. Kaçak giren ve ithal edilen hayvanlar bu hastalığı hortlattı. Türk hayvan yetiştiricisi kan ağlıyor" ifadelerini kullandı.

"BAKAN BİR GÜN DAHİ GÖREVDE KALAMAZ"

Afrika’dan getirilen hayvanlarla ilgili büyük bir ihmal yaşandığını belirten Çömez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Böyle bir rezalet, böyle bir skandal dünyanın hiçbir ülkesinde olmaz. Farz edelim oldu, o ülkenin bakanı bir gün dahi görevde kalamaz. Afrika’dan getirilen hayvanlara başka pasaportlar verilmiş. İçinde hastalıklı olan var mı bilmiyoruz.”

"DEVLET ELİYLE KAÇAK HAYVAN GETİRİLMİŞ"

Çömez, Bandırma Limanı’nda 10 gündür bekleyen gemideki hayvanların insan ve hayvan sağlığını tehdit ettiğini belirterek,

“Bu hayvanlar geminin içinde insan haklarına ve hayvan haklarına aykırı koşullarda tutuluyor. Denetim yapılmıyor. Bandırma kokudan yaşanmaz hale geldi. Devlet eliyle kaçak hayvan getirilmiş durumda" şeklinde konuştu.

"TARIM BAKANI BANDIRMA'YI KURTAR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya çağrıda bulunan Çömez:

“Hayvan üreticimiz kan ağlıyor. Türk milleti dünyanın en pahalı etini yiyor. Bu şekilde ülkeyi bir yere götüremezsiniz. Tarım Bakanı, bir gün dahi görev yapamaz. Git ve Bandırma’yı kurtar" dedi.

"PKK ÇEKİLİYORSA, DRMEK Kİ HÂLÂ BURADALAR"

PKK’nın “çekilme” açıklamasına değinen Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı:

“10 ay önce Erdoğan ‘PKK’yı sınırlarımıza yaklaşamaz hale getirdik’ demişti. Peki bu çekilen teröristler kim? Kaç kişiler, nereye gidiyorlar, silahlarını ne yapacaklar? Kimse bilmiyor.”

"BÖYLE OLMAZ SAYIN MECLİS BAŞKANI"

PKK’lı teröristlerin silahlarıyla basın toplantısı yapmasına da tepki gösteren Çömez, TBMM Başkanı’na seslenerek, “Sen o komisyonun başkanısın. Teröristler modern silahlarla milletin karşısına çıkıyor, siz hâlâ ‘olmaz böyle’ diyorsunuz. Asıl böyle olmaz. Bu alçaklar tehdit ederken kimse terörist başının cezaevinden çıkacağını ümit etmesin.”

"8 MİLYAR POUNDLUK FARKI NASIL AÇIKLAYACAKSINIZ?

Türkiye’nin İngiltere’den 20 adet Eurofighter savaş uçağı alacağına değinen Çömez, fiyat farkına dikkat çekerek şunları ifadelere yer verdi: “Almanya 3.3 milyar pound ödemiş, biz 8 milyar pound ödüyoruz. 263 milyar lira fark var. Millet açlıkla mücadele ederken bu farkı nasıl açıklayacaksınız? Milli Savunma Bakanı kuruş kuruş hesabını vermeli.”

"BU MİLLETİN AKLI İLE DALGA MI GEÇİYORSUNUZ"

Cumhurbaşkanına verilen yetkilerin iptali reddedilirken, Çömez terör örgütü lehine sloganlar hakkında verdiği soru önergesine alakasız cevap geldiğini belirtti: “Siz bu milletin aklıyla dalga mı geçiyorsunuz?”