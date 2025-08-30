DİYARBAKIR’da 8 Mart’ta bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Merve Nur Yararlık (22) davasında önemli gelişme yaşandı. Ölen genç kadının babası, ölümün kazaen gerçekleştiği gerekçesiyle tutuklu sanık Bülent Arpacı hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Arpacı hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Olay, 8 Mart akşamı Şanlıurfa kara yolundaki bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede meydana geldi. Bülent Arpacı, yanında getirdiği tabancayla kafeye ateş açtı. Kurşunlardan biri Merve Nur Yararlık’ın boynuna isabet etti. Olay güvenlik kameralarına yansırken, bir kişi de hafif şekilde yaralandı. Yararlık’ın cenazesi otopsi işlemleri sonrası Yeniköy Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Olayla ilgili ifadesinde, Arpacı’nın S.K. ile gündüz telefonda tartıştığını ve akşam kafede fotoğraf paylaştıkları sırada tartışmanın büyüdüğünü söylediği öğrenildi. Kaçan Arpacı, polis operasyonuyla yakalanarak adliyeye sevk edildi. Arpacı, ‘Olası kastla öldürmek’ ve ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Arpacı hakkında ‘Kasten öldürme’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15-24 yıl arasında hapis cezası talep edildi. Dosyaya sunulan dilekçede, Yararlık ailesinin şikayetinden vazgeçtiği ve annenin de şikayetçi olmadığı belirtildi.

İddianamede, şüphelinin hedef aldığı kişi dışında, masada oturan diğer kişilere de zarar verebileceği öngörülmesine rağmen ateşi durdurmadığı vurgulanarak, eylemin dolaylı kastla gerçekleştiği ifade edildi. Arpacı’nın yargılanarak suçlardan ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.