Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir’de son günlerde meydana gelen yangınlardan etkilenen bölgeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yangın felaketinden zarar gören köyleri ve esnafı yerinde dinleyen Özdağ, arıcılık sektörünün büyük zarar gördüğünü belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı'na acil çağrıda bulundu.

“Her yıl aynı senaryo tekrar ediyor, önlem şart”

Ziyaretlerine Gaziemir Beyazevler’deki yangında zarar gören iş yerleriyle başlayan Özdağ, esnafla görüşerek yangına dair bilgi aldı. Daha sonra Buca Yıldızlar Mahallesi’ne geçen Özdağ, burada yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yaz aylarında yaşanan orman yangınlarına hazırlıksız yakalandığını ifade etti.

Özdağ, “Yangınlara karşı sadece söndürme değil, yangın çıkmadan önce alınacak önlemler de büyük önem taşıyor. Orman tabanlarının temizlenmesi gibi uygulamalara yeniden başlanmalı. Bu çalışmalar geçmişte yapılıyordu ancak 10 yıl önce durduruldu. Acilen yeniden devreye alınmalı” dedi.

Ödemiş’te bal üretimi uyarısı: “Binlerce kovan kül oldu”

İnceleme turunun ikinci gününde Ödemiş ilçesine geçen Ümit Özdağ, sanayi sitesindeki bir açılışa katıldıktan sonra Suçıktı, Üzümlü ve Karadoğan mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Suçıktı Mahallesi’nde fidan diken Özdağ, yangından zarar gören köy halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sonunda Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan’la görüşen Özdağ, yangınların arıcılık sektörüne verdiği zarara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Sadece bir muhtarın 470 kovanı, tüm köyün ise 2 binden fazla kovanı yandı. Bölgede toplamda 45 bin kovan kül oldu. Bu rakam, Türkiye genelindeki bal üretimini ciddi ölçüde etkileyecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın acil olarak harekete geçip üreticiye kovan desteği sağlaması gerekiyor.”