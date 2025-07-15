Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bismil ilçesine bağlı kırsal Yukarı Balcılar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen iki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Y.Ö., Z.Ö., G.A., İ.A. ve P.A. isimli 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındıkları bildirildi. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sürüyor.