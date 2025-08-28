Bölgede sağlık altyapısının güçlendirilmesi hedefiyle gerçekleştirilen yatırımlar devam ediyor. Bu kapsamda Diyarbakır'da 1000 yataklı, Mardin'de 750 yataklı Şehir Hastanesi, Şırnak'ta 500 yataklı Bölge Hastanesi, Batman'da 500 yataklı Devlet Hastanesi ve Siirt'te 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının yapımı sürüyor.

Kayapınar Şehir Hastanesi günde 15 bin hastaya hizmet verecek

Diyarbakır'da bölgenin büyük sağlık merkezlerinden 1000 yataklı Kayapınar Şehir Hastanesi, 250 poliklinik, 38 ameliyathane, 316 yoğun bakım yatağı, 42 diyalizi yatağı, tek kişilik doğum odaları, anne oteli, refakatçi oteli, kemoterapi, radyoterapi ünitesi, yanık ve inme merkezi onkoloji merkezi, perinatoloji merkezi, hiperbarik oksijen tedavi merkezi, nükleer tıp merkezi gibi ileri tıp ve teknolojinin gerektirdiği her türlü birimle hizmet verecek.

İnşaatının yüzde 54'ü tamamlanan hastanenin günde ortalama 15 bin hastaya hizmet vermesi hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, AA muhabirine, Kayapınar Şehir Hastanesinin yapımına yaklaşık 1,5 yıl önce başlandığını, toplam 438 bin metrekarelik alanda yer aldığını, 263 bin metrekare kapalı alanının bulunduğunu söyledi.

Hastane inşaatının hızla yükseldiğini kaydeden Asiltürk, 'Kayapınar Şehir Hastanesi, cihaz ve donanımıyla sadece Diyarbakır'ın değil bölgenin en büyük ve önemli sağlık üssü olacak. Bünyesinde 1000 yatak olarak planlanmasına karşın herhangi bir afet ve ihtiyaç durumunda 1500 yatak kapasitesine kadar yükseltilebilir.' ifadelerini kullandı.

Hastanenin üst düzey sağlık hizmetlerini vermeye uygun ve bölgenin sağlık hizmetini karşılayabilecek içeriğe sahip olacağını belirten Asiltürk, yapımında 802 deprem izolatörünün kullanıldığını, çok büyük depremlerde bile sağlık hizmetlerini kesintiye uğratmaksızın hizmetlerini sürdürebilecek şekilde dizayn edildiğini vurguladı.

Asiltürk, hastanede yaklaşık 5 bin personelin görev almasını beklediklerini dile getirdi.

Mardin

Mardin Artuklu Üniversitesi Yerleşkesi'nde 260 bin metrekarelik alan üzerine kurulan 750 yatak kapasiteli Mardin Şehir Hastanesinin inşaatının yaklaşık yüzde 70'i tamamlandı.

Hastane, bünyesinde barındıracağı 264 poliklinik, 226 yoğun bakım yatağı ve 28 ameliyathane ile vatandaşlara hizmet sunmayı hedefliyor.

Mardin Şehir Hastanesi Proje Müdür Yardımcısı Yunus Karabal, hastanenin 6 ana ve 3 çevre blok olmak üzere 9 bloktan oluştuğunu söyledi.

Hastanenin kaba inşaatının bittiğini, ince işlerin sürdüğünü anlatan Karabal, inşaatı gelecek yıl mart ayında tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Karabal, 'İnşallah vardiya sistemiyle gece gündüz çalışarak belirttiğimiz tarihte bu projeyi bitirmeyi planlıyoruz. 600'e yakın çalışanımız var.' dedi.

Teknik şef İlhan Irmak da hastaneye heliport alanının da yapıldığını belirterek, vatandaşlara hastaneyi kazandırmak için titizlikle çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Vatandaşlardan İsa Nas da hastane inşaatının hızla yükseldiğini gördükleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

İlgililere teşekkür eden Nas, 'Geçen sene de 300 yataklı ek bina yapıldı. Üzerine bir de Şehir Hastanesinin yapılması, bizim için çok iyi oldu. Halkın sağlık hizmetlerine ulaşması çok daha güzel olacak.' ifadelerini kullandı.

Şırnak

Şırnak'ta İkizce köyü mevkisinde 2023'te yapımına başlanan 500 yataklı Bölge Hastanesi, 117 bin metrekare kapalı alana sahip.

Hastanede 153 poliklinik, 130 yoğun bakım yatağı ve 22 ameliyathane yer alacak.

İl Sağlık Müdürü Murat Sili, inşaatın fiziki gerçekleşme oranının yüzde 49 olduğunu, 2026 yılının sonuna doğru hastaneyi teslim alarak hizmete sunmayı planladıklarını söyledi.

Amaçlarının sağlık açısından erişilebilir Şırnak oluşturmak olduğunu belirten Sili, 'Özellikle dış sevkleri en aza indirerek kendi içimizde yetebilir bir sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. Gece gündüz 7 gün 24 saat esaslı çalışarak Şırnak halkına hizmete devam edeceğiz.' diye konuştu.

Batman

Batman'da 2023 yılında başlanan 500 yataklı Devlet Hastanesinin yapımı devam ediyor. 100 bin metrekare kapalı alanıyla hizmet verecek hastanenin inşaatının yüzde 70'i tamamlandı.

İl Sağlık Müdürü Murat Solmaz, Batman için önemli bir sağlık yatırımı olan hastanenin 500 yataklı planlandığını ancak ihtiyaç duyulması halinde kapasitenin 720 yatağa çıkarılabilecek altyapıya sahip olduğunu söyledi.

Hastanenin 182 poliklinik, 102 yoğun bakım yatağı, 19 ameliyathane, 10 doğum salonu, heliport alanı, 1010 araç kapasiteli otoparkı ve geniş acil servis alanıyla bölgenin en modern sağlık tesislerinden biri haline geleceğini vurgulayan Solmaz, sadece Batman'a değil çevre illere de hizmet vereceğini anlattı.

'Hastane, il dışı hasta sevklerini önemli ölçüde azaltacak, acil ve yoğun bakım kapasitemizi artıracaktır.' ifadesini kullanan Solmaz, inşaatın gelecek yıl sonunda bitirilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Siirt

Siirt çevre yolunda 70 bin metrekare alanda inşaatı süren 400 yataklı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası inşaatının yüzde 70'i tamamlandı.

Yatay mimariye uygun projelendirilen bina, ihtiyaç halinde 500 yatak kapasitesine yükseltilebilecek.

İl Sağlık Müdürü Besim Hacıoğlu, hastanenin izolatör ve bodrum katıyla 7 kattan oluştuğunu anlattı.

Hacıoğlu, şunları kaydetti:

'400 yataklı ve 89 bin 749 metrekare kapalı alana sahip hastaneyi önümüzdeki yıl temmuz ayında teslim almayı planlıyoruz. Yeni hastaneye taşınmasıyla şu an mevcut hastaneyi de kadın doğum, çocuk, ağız ve diş sağlığı merkezi olarak kullanmayı planlıyoruz. Böylece hastalarımıza daha iyi hizmet vereceğiz. Faaliyete geçtiğinde 16 ameliyathane odamız, 16'sı kadın 32 diyaliz yatak ünitemiz, 77 yoğun bakım yatak ünitemiz ve 155 polikliniğimiz olacak.'

Binanın depreme de dayanıklı olduğunu belirten Hacıoğlu, hastanenin inşaatında 386 deprem izolatörünün yerleştirildiğini söyledi.

Hastanenin, şehir hastanesi konseptinde yapıldığını belirten Hacıoğlu, 'Faaliyete girdiğinde çevre illerden rahatlıkla sevk alabileceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Sağlık Bakanı'mıza teşekkür ediyorum.' dedi.

Vatandaşlardan Ömer Faruk Sevgi de 'Her geçen gün hastanemiz tamamlanma aşamasına geliyor. Allah'ın izniyle hastane açıldığında Siirt sağlıkta çok güzel yere gelecek.' dedi.