Cumayeri ilçesine bağlı Üvezbeyli köyünde yaşayan Ayşe Battal, evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. İhbar üzerine köy ve çevresinde jandarma, AFAD ve köylülerden oluşan gönüllü ekipler arama çalışması başlattı. Ekipler, Battal’ı 53 saat sonra evinin yaklaşık 300 metre uzağındaki fındık bahçesinde yarı baygın halde buldu.
Arama- kurtarma ekiplerince köye getirilen Battal’a ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı. Ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Battal, tedaviye alındı. (DHA)
Kaynak: DHA