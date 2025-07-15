göre, dünya genelinde mal ticareti hacmi önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,6, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5,3 artış gösterdi.

DTÖ’nün değerlendirmesine göre, bu artışta ABD’nin 2 Nisan’da devreye aldığı karşılıklı gümrük tarifeleri etkili oldu. İthalatçılar, daha yüksek vergiye maruz kalmamak için ikinci çeyrekten önceki dönemde alımlarını öne çekti. Bu da küresel ticaret hacmine geçici ancak güçlü bir ivme kazandırdı.

Kuzey Amerika ithalat artışında başı çekti

Bölgesel verilere göre, ilk çeyrekte ithalat tarafında en yüksek büyümeyi yüzde 13,4 ile Kuzey Amerika kaydetti. Bu bölgeyi yüzde 5,1 ile Afrika, yüzde 3,6 ile Güney ve Orta Amerika ile Karayipler izledi. Orta Doğu’nun ithalatı yüzde 3 artarken, Avrupa’da yüzde 1,3, Asya’da ise yüzde 1,1 oranında artış görüldü.

Orta Doğu ihracatta lider

İhracat verilerine bakıldığında, ilk çeyrekte en güçlü artış yüzde 6,3 ile Orta Doğu’da kaydedildi. Asya bölgesi yüzde 5,6, Güney Amerika yüzde 3,2, Afrika yüzde 2,5 ve Kuzey Amerika ise yüzde 1,8 ihracat artışıyla dikkat çekti.

En yüksek artış teknoloji ve kimya ürünlerinde

Ürün bazında ise en yüksek ticaret artışı, yıllık yüzde 16 yükselişle ofis ve telekomünikasyon ekipmanlarında gerçekleşti. Bu kategoriyi yüzde 12 ile kimyasallar ve yüzde 7 ile hazır giyim ürünleri takip etti.

DTÖ'nün verilerine göre, dünya mal ticaretinin ABD doları cinsinden değeri ise mevsimsellikten arındırılmamış ihracat verileriyle değerlendirildiğinde ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 4 yükseldi.

DTÖ'den uyarı: Büyüme yavaşlayabilir

DTÖ ekonomistleri, yüksek stok seviyeleri ve artan ticaret tarifelerinin önümüzdeki dönemlerde ithalat talebini baskılayabileceği uyarısında bulunuyor. Haziran ortası itibarıyla yapılan tahminler, 2024 yılı genelinde küresel mal ticareti büyümesinin sınırlı kalacağına ve yalnızca yüzde 0,1 artış göstereceğine işaret ediyor.