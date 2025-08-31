MKE Ankaragücü, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbol tarihinin asırlık çınarı MKE Ankaragücü’müz 115 yıl önce bugün doğdu. Kurtuluş Savaşı’nda canlarını vatan uğruna korkusuzca feda eden İmalat-ı Harbiye işçilerinin kendisidir Ankaragücü. Cephelere silah taşıyan analar ve evlatların kendisidir Ankaragücü. Şükrü Abbas’ın ve Agah Orhan’ın kendisidir Ankaragücü. Bağımsızlığın, mücadelenin ve kararlılığın kendisidir Ankaragücü.

İmalat-ı Harbiye’dir Ankaragücü. Tarihimizi kaleme alan Veli Necdet Arığ’ın kendisidir Ankaragücü. Şehit Abdulkerim Bayraktar’ın, İhtiyar Osman Amca’nın kendisidir Ankaragücü. Arma uğruna deplasman yollarında hayatlarını yitiren eren ve merttir Ankaragücü. Arma uğrunda bu kulübe nice fedakârlıklar yapanların kendisidir Ankaragücü. Şanlı Türk tarihinde kendine destansı bir yer edinen takımdır Ankaragücü.

Yılmadan, korkmadan, bıkmadan, usanmadan yazılan Şanlı Türk tarihinin mürekkebidir Ankaragücü. Gazi Paşa’nın seçtiği renklere büründü Ankaragücü. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözlerinin kendisidir Ankaragücü: “İmalat-ı Harbiye Spor Gücü Daim ve Muzaffer Olsun!..” Çok Yaşa Koca Çınar, Nice 115 Yıllara…"

