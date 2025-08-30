Karacabey, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Gökçebey Orman Fidanlık Müdürlüğünü ziyaretinde AA muhabirine, orman yangınlarıyla mücadelenin, yangın öncesi çalışmalar, yangın söndürme çalışmaları ve yangın sonrası yanan sahaların tekrar ormanlaştırılması çalışmaları olmak üzere üç aşamada değerlendirildiğini kaydetti.

Yangın öncesi hazırlıkların hayati önem taşıdığını vurgulayan Karacabey, 'Hepimiz biliyoruz ki orman yangınları çıktığında yangının söndürülmesi hakikaten çok zor, çok meşakkatli, çok tehlikeli ve profesyonellik gerektiriyor. Çok büyük orman zararlarına, maalesef zaman zaman can kayıplarına da yol açan felakete dönüşebiliyor fakat yangının çıkmamasını sağlamak da tamamen insana bağlı.' diye konuştu.

Karacabey, kış aylarında ülke genelinde yaklaşık 23 bin orman köyüne ulaşarak vatandaşları yangınlara karşı bilgilendirdiklerini, yüz yüze görüştükleri çoban, avcı ve arıcıları dikkatli olmaları konusunda uyardıklarını, çocuklara da orman yangınlarıyla ilgili farkındalık eğitimleri verdiklerini anlattı.

Teknik donanımdan bahseden Karacabey, 776 gözetleme kulesinin 184'ünün 'akıllı kule'ye dönüştürüldüğünü, 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 1786 arazöz, 2 bin 742 ilk müdahale aracı ve 830 iş makinesinin sezon öncesi hazır hale getirildiğini aktararak, 4 bin 796 yangın havuzu ve göletin de dolu hale getirildiğini bildirdi.

Karacabey, Türkiye'de bu yıl 1 Ocak'tan itibaren 5 bin 624 yangının söndürüldüğü, bu yangınların yüzde 95'inin henüz 10 hektara ulaşmadan kontrol altına alındığı bilgisini paylaşarak, yangınların büyük bölümünün kırsalda başlayarak ormana sirayet ettiğini dile getirdi.

Yangın gözetleme kuleleri ve İHA'lardan alınan görüntülerle çıkan her yangından 2 dakika içerisinde haberdar olduklarını, yangınlara müdahale süresinin de ortalama 11 dakika olduğunu aktaran Karacabey, iklim değişikliği ve kuraklığın yangınların büyümesini hızlandırdığına dikkati çekti.

Karacabey, 2025 yılı rakamlarına göre orman yangınlarının yüzde 96'sının insan kaynaklığı olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

'Bu yangınların da neredeyse tamamına yakını ihmal ve dikkatsizlik sonucu. Sadece 137'si kasıtlı olarak yakılmış. Anız yakılması, bahçe temizliği sonucunda ortaya çıkan atıkların yakılması, piknik ateşinden çıkan yangınlar, sigara izmariti, bunlar da önemli etkenler. Baktığımız zaman hepsi neticede insan kaynaklı. Genel bir kanaat var, 'İklim değişikliği sebebiyle yangınlar çıkıyor'. Aslında bu çok da doğru bir düşünce değil çünkü iklim değişikliği ya da sıcaklığın artması veya kuraklık ya da rüzgar, kendi başına yangın çıkarmıyor. Bunlar önemli unsurlar fakat bunlar, yangının büyümesine sebep olan önemli unsurlar, yangını çıkaran unsurlar değil. Yangının çıkması için bir kıvılcım gerekiyor, o kıvılcım da maalesef insan eliyle çıkarılıyor.'

'Doğal dengenin korunması önemli'

Ormancılıkta başarının doğayla barışık olmaktan geçtiğini vurgulayan Karacabey, 'Doğaya rağmen bir şey yapılması mümkün değildir. Doğayla savaşan insanın bugüne kadar kazandığı görülmemiştir.' dedi.

Karacabey, tüm ormancılık çalışmalarında bunu esas aldıklarını belirterek, 'Doğayı taklit etmek, doğada ne varsa onun devamını sağlamak gerekir çünkü ormanlarımızın yüzde 97'lik kısmı doğal orman.' ifadesini kullandı.

Orman alanlarında ağaç türlerinin değiştirilmesinin doğru yaklaşım olmadığına işaret eden Karacabey, doğal dengenin korunmasının öneminden bahsetti.

Karacabey, yanan sahalardan öncelikle yanan ağaçların çıkarıldığını anlatarak, 'Yanan, hayati yetisini kaybetmiş ağaçların tespiti ve kaydı yapılıyor. O ağaçları çıkardıktan sonra etüt ve proje ekiplerimiz görevlerini yapıyor. Karış karış o sahaların etüdünü yapıyoruz. İleride bir daha yangın yaşanacak olursa yangının blok ormanların tamamını etkilememesi için oluşturduğumuz şeritler, yerleşim yerleri ile orman arasında veya ziraat arazileriyle orman arasında oluşturduğumuz 'tampon' diye tabir edebileceğimiz durdurma alanları, yangını durdurabilmek için ya da yangının bir yerden bir yere geçmesini engelleyebilmek için de o bölgenin yine hava şartlarına, coğrafyasına ve toprak yapısına uygun türlerine zonlar (alan) oluşturuyoruz.' diye konuştu.

Orman yangınlarıyla mücadelede 'basit bir davranışla büyük felaketlerin önüne geçilebileceği'ne işaret eden Karacabey, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Vatandaşlarımız yoldan geçerken sigara izmaritini rastgele atmayarak, izin verilen yerler dışında piknik yapmayarak, tarlalarındaki anızı yakmayarak ya da bahçelerinden çıkan atıkları yakmayarak, bu ülkenin ormanlarının yanmamasını sağlayabilirler. Vatandaşlarımızın, 'Yıllardır buralarda yaşıyoruz. Bunlardan bir şey olmaz.' dedikleri şeyler, geçmişte nem yüksek ve bu kadar çok kuraklık olmadığı için yangına sebep olmayabiliyordu. Artık vatandaşlarımızın, 'Bunlardan bir şey olmaz değil, her şey olabilir.' diye bakmalarını istirham ediyoruz.'

Karacabey, dünyada da büyük yangınlar yaşandığına değinerek, Kanada, ABD, Portekiz ve İspanya'da milyonlarca hektar orman alanının küle döndüğünü kaydetti.

Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi verilerine göre Türkiye'nin dünyada orman yangınlarıyla mücadelede önde gelen ülkelerden biri olduğunu aktaran Karacabey, 'Yangınla mücadeleyle övünülmez yani büyük felakete dönüşen bir yangın, bütün verileri alt üst edebilir. Şunu vatandaşlarımız unutmasınlar, nerede bir yangın varsa onu söndürmek için mücadele eden personelimiz var.' ifadesini kullandı.

Karacabey, teşkilat personelinin orman yangınlarıyla cansiparane mücadele ettiğinin altını çizerek, 'İleri geri söylenen sözler, 'Yeteri kadar mücadele edilmiyor. Orman yangınlarıyla mücadelede yetersiziz, başarılı değiliz.' sözleri, o insanların emeğine saygısızlık ve emin olun o kahramanları üzüyor bu tür haberler.' dedi.