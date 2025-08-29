Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiği rahatlatacak önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Yenimahalle’de bulunan Gimat Alt Geçidi’nde başlatılan çalışmalar kapsamında, mevcutta 4 şeritli olan geçit 6 şeride çıkarılıyor. Böylece özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bir diğer önemli ulaşım yatırımı ise FSM Bulvarı’nda sürdürülüyor. Yapımı devam eden 380 metrelik köprü ile Susuz ve Göksu mahalleleri birbirine bağlanacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte mahalleler arası ulaşım daha hızlı ve konforlu hale gelirken, bölgedeki trafik yükü de önemli ölçüde azalacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, projelerin tamamlanmasıyla birlikte hem sürücü güvenliğinin artacağını hem de kent genelinde trafik akışının daha sağlıklı bir şekilde sağlanacağını belirtti.