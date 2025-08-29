30 Ağustos Cumartesi günü sabah 06.00’dan itibaren Zafer Bayramı kutlamaları için Ankara’nın en işlek cadde ve bulvarları araç trafiğine kapalı olacak. Yollar, törenlerin tamamlanmasının ardından yeniden açılacak.Kapatılacak Başlıca Yollar
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı
İnönü Bulvarı
Atatürk Bulvarı
Ziya Gökalp Caddesi
Milli Müdafaa Caddesi
Gençlik Caddesi
Akdeniz Caddesi
Anıt Caddesi
Dikmen Caddesi
Kazım Karabekir Caddesi
İstiklal Caddesi
İstanbul Caddesi
Cumhuriyet Caddesi
Çankırı Caddesi
Sporpark Sokak
Otobüsler Alternatif Rotalarda
EGO Genel Müdürlüğü, kapalı güzergâhlar nedeniyle çok sayıda hattın geçici olarak farklı rotalardan işleyeceğini duyurdu. İşte bazı düzenlemeler:
Kızılay güzergâhı: Atatürk Bulvarı kapalı olacağı için otobüsler Mithatpaşa Caddesi üzerinden yönlendirilecek.
Ulus güzergâhı: GMK Bulvarı ve Kazım Karabekir Caddesi kapalı olduğundan otobüsler Hipodrom Caddesi – Talatpaşa Bulvarı hattını kullanacak.
Dikmen hattı: Dikmen Caddesi kapalı olacağı için otobüsler Keklikpınarı ve Hoşdere üzerinden merkeze bağlanacak.
Tandoğan hattı: Anıt Caddesi’nin kapalı olması nedeniyle otobüsler Beşevler – Bahriye Üçok Caddesi güzergâhına kaydırılacak.
Bilgiye EGO CEP’TE’den Ulaşın
Geçici güzergâh ve hareket saatlerine dair tüm bilgilere EGO CEP’TE mobil uygulaması ve kurumun resmi web sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Sosyal medya hesaplarından da gün boyu bilgilendirmeler yapılacak.
EGO, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için seyahat planlarını önceden yapmalarını ve güncel duyuruları takip etmelerini istedi.