30 Ağustos Cumartesi günü sabah 06.00’dan itibaren Zafer Bayramı kutlamaları için Ankara’nın en işlek cadde ve bulvarları araç trafiğine kapalı olacak. Yollar, törenlerin tamamlanmasının ardından yeniden açılacak.Kapatılacak Başlıca Yollar

İnönü Bulvarı

Atatürk Bulvarı

Ziya Gökalp Caddesi

Milli Müdafaa Caddesi

Gençlik Caddesi

Akdeniz Caddesi

Anıt Caddesi

Dikmen Caddesi

Kazım Karabekir Caddesi

İstiklal Caddesi

İstanbul Caddesi

Cumhuriyet Caddesi

Çankırı Caddesi

Sporpark Sokak

Otobüsler Alternatif Rotalarda

EGO Genel Müdürlüğü, kapalı güzergâhlar nedeniyle çok sayıda hattın geçici olarak farklı rotalardan işleyeceğini duyurdu. İşte bazı düzenlemeler:

Kızılay güzergâhı : Atatürk Bulvarı kapalı olacağı için otobüsler Mithatpaşa Caddesi üzerinden yönlendirilecek.

Ulus güzergâhı : GMK Bulvarı ve Kazım Karabekir Caddesi kapalı olduğundan otobüsler Hipodrom Caddesi – Talatpaşa Bulvarı hattını kullanacak.

Dikmen hattı : Dikmen Caddesi kapalı olacağı için otobüsler Keklikpınarı ve Hoşdere üzerinden merkeze bağlanacak.

Tandoğan hattı: Anıt Caddesi’nin kapalı olması nedeniyle otobüsler Beşevler – Bahriye Üçok Caddesi güzergâhına kaydırılacak.

Bilgiye EGO CEP’TE’den Ulaşın

Geçici güzergâh ve hareket saatlerine dair tüm bilgilere EGO CEP’TE mobil uygulaması ve kurumun resmi web sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Sosyal medya hesaplarından da gün boyu bilgilendirmeler yapılacak.

EGO, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için seyahat planlarını önceden yapmalarını ve güncel duyuruları takip etmelerini istedi.