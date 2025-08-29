Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yandex Arama'nın mobil ana sayfası üzerinden erişilebilen özellik, Yandex Kamera üzerinden çalışıyor.

Kullanıcılar, ürünün fotoğrafını çektikten sonra yapay zeka modelinin renk, şekil, desen ve yüzey lekeleri gibi göstergeleri analiz etmesiyle meyvenin olgunluk seviyesi tespit edilebiliyor.

Sistem, ürüne 0 ile 99 arasında puan veriyor. Puanlar dört ayrı kategoriye ayrılırken, özellik kullanıcıya, ürün seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar hakkında da bilgilendirme sağlıyor.

Söz konusu hizmet, Yandex Arama'nın Türkiye'deki son dönemde hayata geçirilen yeniliklerinin bir devamı olma özelliği taşıyor.

Yenilikler arasında Yazeka ile yapay zeka destekli görsel üretim, görsel ve video tabanlı yanıtlar, zaman duyarlı aramalarda gerçek zamanlı doğruluk ve bağlama uygun takip soruları yer alıyor.