Cumhurbaşkanı Kararı ile Eskişehir ve Ankara’daki bazı mahallelerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapılacak. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Dümrek ve Saray mahalleleri ile Sivrihisar ilçesindeki Elcik Mahallesi, arazi toplulaştırma kapsamına alındı. Ayrıca Ankara’nın Beypazarı ilçesindeki Mahmutlar ve Kırşeyhler mahallelerinde de Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından çalışmalar yürütülecek.

Projeyle birlikte tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, sulama sistemlerinin etkin kullanımı ve tarla içi yolların iyileştirilmesi hedefleniyor.