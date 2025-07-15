AK Parti’nin Kızılcahamam’da düzenlediği 3 günlük istişare kampında, milletvekillerinin en yoğun gündem maddesi ekonomi oldu. Ortak akıl toplantılarında kabine üyelerine yöneltilen soruların büyük çoğunluğu hayat pahalılığı, geçim zorluğu ve maaş adaleti etrafında şekillendi.

Milletvekilleri, özellikle asgari ücret ile memur maaşları arasındaki farkın giderek açıldığını vurgulayarak, asgari ücrete de memur maaşlarında olduğu gibi yılda iki kez zam yapılması gerektiğini ifade etti. Yüksek ev kiraları ve temel ihtiyaçlardaki fahiş fiyat artışlarının vatandaşları derinden etkilediği belirtilirken, bu durumun toplumda ciddi bir memnuniyetsizlik oluşturduğuna dikkat çekildi.

Kamp süresince dile getirilen öneriler arasında; dar gelirli vatandaşların alım gücünü artıracak yeni düzenlemeler, kira piyasasının denetimi ve temel gıda ürünlerinde fiyat istikrarını sağlayacak önlemler öne çıktı. Milletvekilleri, vatandaşların ekonomik baskıdan kurtarılması için acil ve somut adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Zam Gelecek mi?

Emekli ve memura gelen ara zam sonrası Asgari ücretli çalışan gözünü Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığına çevrildi. Gerçekleştirilen kampta gündeme alınan asgari ücret ve hayat pahalılığı akıllara zam yolda mı sorusunu getirdi. Bakanlıktan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.