1969 yılında Dışişleri bakanlığından büyükelçi Semih Günver, Ayten Alpman’la birlikte yurtdışı konseri teklif etti. Aklına Mülkiye Toper ve o günlerde yıldızı parlayan Ela Altın geldi. Hemen aradı. TRT’den on kişilik saz heyeti için olur alındı. Moskova Üzerinden Ermenistan’ın Başşehri Erivan’a gidildi. Üç konserde salon doldu. Oradan Azerbaycan Bakü’ye geçildi. Orada 13 günde on konser verildi. Kadroda Solist olarak, Mülkiye Toper ve Ela Altın Saz Sanatçıları, Fikret Karahan, Selami Bertuğ, İsmail Akdeniz, Nuri Şenneyli, Erol Sayan, İsmail Oytun, Hakkı zambak ve Atilla Mayda Tonmayster, Aslan Tunçata vardı.

Konserin üçüncü durağı Türkmenistan’dı. Verdikleri iki konserden sonra son konser Moskova’da yapıldı. Yurda dönüldü.

Gazino çalışmaları hızla devam ediyordu. Bebek Aşiyan’ da çalışırken Şişli Paşam tavernada bir gün çalıştı. 20 Ekim 1976’da İstanbul Lunapark Gazinosu’nda Emel Sayın, Nükhet Duru, Şakir Öner, Azra Balkan, Tanju Okan gibi sanatçılarla çalıştı. Hürriyet gazetesinin o tarihteki sahibi Erol Simavi özel müşterileri için gazinoyu kapatmış, Zeki Müren’de davet edilmişti. İlk sahneye Zeki Müren çıkıp üç şarkı okudu.

1 Nisan 1978 tarihinde Müzeyyen Senar, Sibel Egemen, Ahu Tuğba, Ümit Şener ile birlikte Big Ben gazinosunda program yaptı. Arkasından çıkan Müzeyyen Senar’ı dinliyordu. Bir gün Zeki Müren geldi. Çiçek yaptırmış, karta istek yazmış “Dertliyim ruhuma hicranımı sardım da yine” Kutlu Bey “çiçeğe teşekkür edip, istek şarkınız beni çok mutlu etti” deyince “senden güzel okuyan yok” demesi daha da mutlu etti.

1 Aralık 1978’de Balta Limanı Grand Gazinosu’nda Sevim Tuna, Bedia Akartürk, Sevda Karaca, Şakir Öner, Oya Peri, Nesrin Topkapı, Nokta ile Virgül gibi kadrolarla çalıştı.

6 Ocak 1978’de İzmir Çamlık Senar Gazinosu’nda Sevim Tuna ile program yaptı.

11 Aralık 1978 tarihinde Milliyet gazetesinin her yıl düzenlediği “Yılın Sevilen On Şarkısı” anketinde 5. Olan Adım adım ümit verdiğim yollar, gönül isterdi ki böyle bitmesin” şarkısıyla ödül aldı.

Akşam’da Sevim Tuna, Şakir Öner Günhan, Işıl Yücesoy, Nazan Berk ve birkaç sanatçıyla Bursa Taylan Gazinosu’nda çalışmaya başladı.

AltınYunus’ta kusursuz bir programdan sonra Vehbi Koç’un isteği üzerine “Yok mu cana aşıka hiç şevkatin” şarkısını okudu. Vehbi Bey defalarca tebrik etti, alkışladı, yanaklarından öptü. Yıllar sonra o şarkıyı Rahmi Bey’e de okudu.

22 Haziran 1979’da Mediha Şen ile Kalamış Belvü Gazinosunda program yaptı. Kadro’da Beyaz Kelebekler adlı topluluk da vardı.

23 Ağustos 1979’da Gemlik’ de İstiklal Madalyası sahibi gazi babasının vefat ettiğini öğrendi. Ankara Karşıyaka’da bulunan “İstiklal savaşı gazileri özel mezarlığına” merasim taburu ve bando eşliğinde babasını son yolculuğuna uğurladı.

İzmir Muhterem Locası tarafından Mevlana Haftası dolayısıyla klasik eserlerden oluşan bir konser vermesi istendi. Loca üstadı muhteremi Hanri Benasuz ile buluştu. 5 Ekim 1979 tarihinde Amerikan Kültür Merkezi’nde hiçbir ücret talep etmeden Naat-ı Mevlana’yı en başta okuyarak çok kaliteli bir konser yaptı. Yemekte çift sarılı yumurtalardan söz edilirken bir anda içki masası muhabbeti gerçek oldu. Tavukçuluğa başladı.

1980’li yıllarda İzmir Radyosu’na nakil için dilekçe verdi. İzmir’e tayini çıktı. 11 Kasım Cumartesi günü İzmir’e geldi. Hem tavukçuluk yapıyor hem de radyodaki görevini aksatmıyordu.

6 Kasım 1982 tarihinde TRT İzmir Bölge Müdürü Ömer Mastı, Kutlu Payaslı’ya Türk Müziği Müdürlüğünü vekâleten yürütmesi için teklifte bulundu. Her ne kadar istemese de kabul etmek zorunda kaldı. Bir yıl sonra Türk Müziği Müdürlüğü’nden istifa etti. Eylül 1985’ de tekrar Türk Müziği Müdürlüğü’ne getirildi. Bir buçuk yıl görev yaptı. Amatör korolara önem verdi. Amatör Ses Yarışmasında ilk üçe giren Seher Dilmaç, Dilek Şafak ve Tolga Meriç zaman zaman radyo programlarında yer alıp, diğer öğrencilere önderlik etti.

(Devam Edecek)