Yıllarımızı verdik…

Bir ev için, bir araba için, üç beş kuruş birikim için gecemizi gündüzümüze kattık. Çalıştık, çabaladık, didindik…

Ama hâlâ “yok” diyoruz. Hâlâ “yetmedi” diyoruz.



Peki, sosyal medyada gördüklerimiz?

Tv ekranlarına yansıyan hayatlar…

Fenomenlerin hesapsızca harcamaları…

Aşiret düğünlerini aratmayan organizasyonlar, milyonluk takılar…

Lüks arabalar, şatafatlı villalar…

Ünlülerin gecelik bilmem kaç milyon kazancı ve harcamaları…

Sahi, bu değirmenin suyu nereden geliyor?



Bizim bildiğimiz yol alın teriyle, sabahın seherinde işe gidip akşam eve dönmek. Emek sarf ederek kazanmak...



Ancak son günlerde aklımızla alay edercesine zihnimizi meşgul eden sosyal medya fenomenliği, kara para aklama, yasa dışı bahis, kripto dolandırıcılığı, uyuşturucu ve fuhuş operasyonları…

Çalışarak, alın teri dökerek emek sarf ederek elde edilemeyecek kaynağı belli olmayan milyonlarca servetler….

Ekonomik dar boğazdaki vatandaşı artık çileden çıkarmak üzere.



Yok mu bu değirmenin suyunu kesecek yada, çarkına çomak sokacak?



Devletin kurumları, maliye, vergi daireleri kolluk kuvvetleri… Hepsi var ama denetim mekanizması çoğu zaman ya yetersiz kalıyor ya da göz ardı ediliyor.

Ya da, cezalar caydırıcı olmuyor bilakis ödül gibi geliyor…



Adalet Bakanlığı son günlerde Türkiye genelinde suç örgütlerine karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor; özellikle “Sokaklar Güvende” adıyla başlatılan operasyonlarda binlerce şüpheli hakkında işlem yapıldı ve yüzlerce kişi gözaltına alındı. Bu operasyonlar kara para aklama, yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti, gıda stokçuları ve organize suç şebekelerine karşı yoğunlaşmış durumda.



Son operasyonlar toplumda uzun süredir tartışılan “Bu değirmenin suyu nereden geliyor?” sorusuna devletin verdiği bir yanıt olarak değerlendirilebilir. Ancak, bu operasyonlar sürdürülebilir ve şeffaf bir hukuk düzeni ile desteklenmediği takdirde kalıcı sonuç veremeyeceği de göz ardı edilmemeli.



Operasyonlar adalet için ümidimizi yeşertse de biz toplum olarak ahlaki değerleri unuttuk.

Millet olarak bir uçurumun kenarına geldik Allah sonumuzu hayır eylesin…