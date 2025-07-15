Gazeteci Timur Soykan’ın iddiasına göre, “uyuşturucuya özendirme” suçlamasıyla tutuklanan rapçi Lvbel C5’in tahliyesi için yargı içerisinden bir grubun 500 bin dolar rüşvet istediği iddia edildi.

Soykan’ın aktardığına göre, rüşvet talebine bir avukat aracılık etti. Avukat, rapçi Lvbel C5’in ailesiyle iletişime geçerek önce 500 bin dolar, ardından 300 bin dolar, son olarak da 100 bin dolar karşılığında tahliye sağlanabileceğini söyledi.

İddiaya göre tahliye işleminin bir hakim aracılığıyla gerçekleştirileceği belirtilirken, para teslimi sırasında avukat suçüstü yakalandı. Hakim hakkında ise Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı ve görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Resmî açıklama yok

Şu ana kadar konuyla ilgili Adalet Bakanlığı’ndan veya yargı makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı. Rüşvet iddialarının soruşturulup soruşturulmadığı kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

Ne olmuştu?

Lvbel C5, 6 Mayıs’ta sosyal medya paylaşımlarında uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanmış ve Kandıra Cezaevi’ne gönderilmişti. Suçlamaları reddeden rapçi, kısa süre sonra tahliye edilmişti.