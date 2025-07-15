Etkinlik kapsamında İHH’nın arama kurtarma dalgıçları, dalış kıyafetlerini giyerek sıra halinde denize girdi. Yaklaşık 15 metre açığa ilerleyen ekip, büyük Türk bayrağını açarak deniz yüzeyinde bir süre sabit kaldı. Etkinlik vatandaşların da ilgisini çekerken, görsel anlamda etkileyici kareler ortaya çıktı.

"15 Temmuz’u Unutturmamak İçin Buradayız"

İHH Antalya Arama Kurtarma Ekibi Lideri Ali Uygur, etkinliğin anlamını şu sözlerle dile getirdi:

“Bugün 15 Temmuz nedeniyle buraya geldik. O hain geceyi ve kalkışmayı unutturmamak için farkındalık oluşturmak istedik.

O gün de İHH arama kurtarma ekibi olarak sokaktaydık, şimdi de şehitlerimizi anmak ve milli birlik ruhunu yaşatmak adına denizde Türk bayrağımızı açtık.”

Farkındalık Etkinliği Sosyal Medyada da Paylaşıldı

Denizde açılan Türk bayrağı görüntüleri, sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, İHH’nın bu anlamlı hareketine duygusal yorumlar ve destek mesajlarıyla katkı sundu.