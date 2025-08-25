Antalya’da sahil şeridinde otel ve işletmelerin uyguladığı ücretli plaj sistemi vatandaşların tepkisini çekti. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, kıyıların anayasa gereği halka açık olduğunu vurgulayarak, “Bu alanlar kiralanamaz, buralar kamuya aittir” dedi.

Vatandaşlar sahilde yüzmeye yer bulamadı

Antalya’nın Kemer ilçesinde çocuklarıyla denize girmek isteyen bir aile, sahilde işletmeler nedeniyle yüzebilecek alan bulamadıklarını cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı. Vatandaşlar, halk plajlarına ayrılan bölgelerin çok küçük olduğunu, şezlong ve şemsiyelerin sahilin büyük bölümünü kapladığını dile getirdi.

“Almadığınız hizmetin ücretini ödemek zorunda değilsiniz”

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, işletmelerin sahilleri işgal edercesine kullandığını belirterek, vatandaşların kendi yiyecek ve içeceklerini sahile getirme hakkı olduğunu söyledi. Gündüz, mağduriyet yaşayanların Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak ödedikleri şezlong veya giriş ücretlerini geri alabileceklerini ifade etti.

Konyaaltı örneği: “Her şey paralı”

Belediyelerin sahil alanlarını “işgaliye parası” adı altında kiraladığını belirten Gündüz, “Bu alanlar kiralanamaz. Devlet mutlaka müdahale etmeli. Konyaaltı plaj parklarına gidin, otopark dahil her şey ücretli. Oysa kamuya ait bir alanın neden parayla kullanıldığını sorgulamak gerekir” diye konuştu.

“Yiyecek içecek getirmek yasaktır” tabelası konulamaz

Vatandaşların sahilleri özgürce kullanma hakkı olduğunu vurgulayan Gündüz, “Hiçbir işletme veya belediye sahile ‘Yiyecek içecek getirmek yasaktır’ tabelası koyamaz. Yasak koyma ve ceza verme yetkisi yalnızca mahkemelere aittir. Şirketler ve belediyeler kendi kurallarıyla vatandaşı mağdur edemez. Bu yanlış uygulamalar toplumsal sorunlara yol açabilir” dedi.