İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yargı sistemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adaletin işleyişinde büyük bir kriz yaşandığını vurgulayan İmamoğlu, “Bize uygulanan hukuk, uzun zamandır hukuk olmaktan çıktı” dedi.

“Tutuklulara iftiracı olmaları için baskı yapılıyor”

Avukatlara yönelik baskınlardan ve tutuklulara iftiracı olmaları için yapılan baskılardan söz eden İmamoğlu, “İftiracı olmayanlar başka suçlara adlarının karıştırılmasıyla tehdit ediliyor. Bunu artık sağır sultan duydu, HSK ve Adalet Bakanlığı hariç” ifadelerini kullandı.

“Suç uyduruluyor”

Fatih Keleş ile cezaevinde yapılan görüşmeye değinen İmamoğlu, bazı avukatların tutuklulara baskı yaptığını öne sürdü. Savcıların suç bulamadıkça akıl almaz yöntemlerle suç uydurduğunu belirten İmamoğlu, “Milleti unutarak siyaseti dizayn etmeye çalışanlara itiraz ediyoruz” dedi.

“Mahkeme eninde sonunda kurulacak”

Sürecin sonunda kumpasların ortaya çıkacağını savunan İmamoğlu, “Bu mahkeme eninde sonunda kurulacak. Millet gerçeği görecek. Bu süreçte suç işleyenler, er ya da geç adil mahkemeler önünde hesap verecek” diye konuştu.

Konuşmasını güçlü bir mesajla bitiren İmamoğlu, “Herkes için, her yerde; önce adalet, önce hürriyet!” sözleriyle dikkat çekti.