SÜMER TAŞKIRAN

“Ecevit’in evlatları, hoş geldiniz!”

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kocaeli’de partililerle bir araya geldiği kahvaltı programında konuştu.

Toplantıya İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Genel Sekreter, Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile ilçe başkanları katıldı.

Aksakal konuşmasına, “Saygıdeğer Demokratik Solcular, Ecevit’in evlatları, hepiniz hoş geldiniz” sözleriyle başladı ve kongrelerini tamamlayan ilçe başkanlarına başarılar diledi.

Organizasyona katkı sunan partililere de teşekkür eden Aksakal, “Gerçek partililer, görev verildiğinde hiç yüksünmeden koşanlardır” dedi.

"TÜRKİYE'NİN ÜNİTER YAPISI HEDEFTE"

Aksakal, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehlikelere dikkat çekerek şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik, sosyal hukuk devleti yapısı ve üniter birliği ortadan kaldırılmak isteniyor. Hiçbir tevazu göstermeden söylüyorum: Eğer Demokratik Sol Parti olmasaydı, bu süreci çoktan tamamlamışlardı.”

"DSP'NİN ANTİEMPERYALİST DURUŞU DEĞİŞMEZ"

Partisinin 2023 seçimlerinde aldığı 'radikal kararları' hatırlatan Aksakal, bu duruşun Ecevit çizgisinden sapmayan bir kararlılık olduğunu vurgulayarak, “Bülent Ecevit zamanında da radikal kararlar almıştı. O dönem Ecevit’e ‘bölen’ diyenler, bugün Ecevit’in ipine sarılıyor. DSP, kurulduğu günden bu yana antiemperyalist çizgisinden hiç vazgeçmedi" ifadelerine yer verdi.

Aksakal, DSP’nin parlamentoda yeniden temsil edilmesinin önemine değinerek, “Biz kimseye biat etmeden, özgün yapımızla doğruları savunmaya devam edeceğiz” dedi.

CHP'YE SERT ELEŞTİRİLER

Genel Başkan Aksakal, konuşmasının bir bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) yönelik eleştirilerde bulundu:

“Bugün CHP’nin ne ekonomi politikası konuşuluyor ne de halk için ne yapacağı. Sadece yolsuzluk, taciz, kavga… Herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. Cumhuriyet Halk Partisi artık kendi içinde çürümüş durumda.”

"TERÖRÜ BİTİREN PARTİ DSP'DİR"

Aksakal, DSP’nin geçmişte terörle mücadeledeki rolüne dikkat çekerek,

“1999’dan itibaren terörü bitiren parti Demokratik Sol Parti’dir. Sadece PKK değil, Hizbullah terörünü de biz bitirdik. 2002’de iktidarı devrettiğimizde terörsüz bir Türkiye bıraktık" ifadeleriyle terör örgütlerine olan net çizgilerinin altını çizdi. Ancak son yıllarda yapılan hatalı politikalarla terörün yeniden gündeme geldiğini söyleyen Aksakal, DSP’nin devletin yanında ve milletin bekasında durduğunu belirtti.

KIBRIS'TA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM DSP'NİN BAŞARISIDIR

Kıbrıs meselesine de değinen Aksakal, geçmişte Türkiye’ye “Evet” dedirtilen referandum sürecine tepki gösterdi:

“O dönem ‘Yes be annem’ pankartları açtırdılar, Rumlar hayır dedi de bugün DSP’nin savunduğu iki devletli çözüm kabul edildi. Bu, DSP’nin Türkiye’ye kazandırdığı önemli bir duruştur.”

"TERÖRİSTTEN DOST OLMAZ"

Terör örgütlerinin 'silah bırakma' açıklamalarını sert sözlerle eleştiren DSP Lideri Aksakal, “PKK kendini feshetmişmiş! Kimi kandırıyorlar? Teröristten dost olmaz. Devlet bu konuda daha fazla oyalanmamalı. Bu millete yeni acılar çektirmeye kimsenin hakkı yok. Türkiye’nin binlerce yıllık tarihi vardır. Diyarbakır Türk yurdudur. Hiç kimse etnik kimlik veya inanç üzerinden siyaset yapmasın. Hepimiz Atatürk’ün tanımladığı Türk milletinin birer ferdiyiz" ifadelerini kullandı.

"DSP, TÜRKİYE'NİN GÜVENCESİDİR"

Konuşmasının sonunda birlik mesajı veren Aksakal, “DSP, Türkiye’nin güvencesidir” diyerek sözlerini tamamladı:

“Ana muhalefet görevini önce biz üstleneceğiz. Doğrunun yanında kim varsa onu destekleyeceğiz. Yanlışa da cesurca karşı çıkacağız. Bülent Ecevit’in bize öğrettiği yolda, aynı kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.”

Program, partililerin yoğun ilgisiyle sona erdi.