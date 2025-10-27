Yerel basına göre, 21 Ekim gecesi Budva kentinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 3 Türk turistin, 32 yaşındaki Karadağ vatandaşı Milan Jovanović’i bıçakla yaraladığı iddia edildi. Jovanović hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından 3 Türk şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, Budva ve başkent Podgorica’da çok sayıda kişi “Adalet istiyoruz” sloganlarıyla protesto gösterileri düzenledi. Göstericiler, hükümete “yabancı suçlulara karşı daha sert önlem” çağrısı yaptı.

Hükümetten Acil Karar

Artan toplumsal tepkiler üzerine Başbakan, bugün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Son olay, kamu düzenini ciddi biçimde sarsmıştır. Halkımızın güvenliği her şeyden önce gelir. Bu nedenle Türk vatandaşlarının ülkemize vizesiz girişine ilişkin uygulamayı acil bir kararla askıya alıyoruz.”

Kararın önümüzdeki günlerde resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor. Karadağ Dışişleri Bakanlığı’nın da Türkiye’ye diplomatik kanallar üzerinden bilgi vereceği bildirildi.