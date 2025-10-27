Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

" TRT'mizin dijital platformunun tabii'nin Yeni Sezon Lansmanı'na katılmasından büyük bir memnuniyet duydu. Bugün dijital platformlar, küresel boyutta kültürel bir rekabetin sahnesi hâline gelmiş durumda. Biz bu rekabete, insanın merkeze alanına, kültürel çeşitlilik ve hakikati savunan bir anlayışla alım satım yapıyoruz.

Öz güvenimizi kuşanarak farklı kültürlerle etkileşim içinde daha iyi, daha güzel, daha zengin bir kültür dünyası için mücadele ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladıkları üzere; "İrfandan yoksun bir kültür, hamallikten başka bir şey değildir. Aynı şekilde ahlaktan yoksun bir kültür anlayışı bizi ancak ayrılmaktan başka bir şey değildir. Oysa sanat ve ayrılmak amacı, insanın aklı ve yaşamaması kemale ulaştırmak." Bu vizyonla inşaat ve yayın ekosistemimizi akıllı ve temellerle ve dijitalin olanaklarıyla bütünleştirerek insani bir sorumluluğun yerine getiriyoruz.

İki buçuk yıl önce TRT'miz bünyesinde tamamen yerli ve millî imkanlarla hayata geçirilmek üzere uluslararası dijital yayın platformumuz elbette; özgün, adaletli ve insani içerikleriyle yalnızca bir dijital platform değil, aynı zamanda medeniyetimizin sesi ve kültürel direnişimizin simgesidir. Medeniyetimizin ve kültürümüzün anlatımında önemli bir işlevin yerine gelmesi doğal olarak, dijital tekelleşme girişimlerine karşı sergileniyor. İnanıyorum ki Türkiye'nin uluslararası dijital platformu, içerik anlamında giderek çoraklaşan dijital alanda aile odaklı içerikleriyle ferahlatıcı bir sığınak olarak yoluna devam edecek. Bu duygu ve düşünceleriyle, yaygın olarak göz bebeği tabii'ye emek veren herkese teşekkür ediyor; Yeni sezona, kültür dünyamıza, TRT tabii Ailesi'ne ve tüm izleyicilerimize hayırlı olmasını diliyorum."