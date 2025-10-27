İzmir Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı hazırlık çalışmaları kapsamında Kültürpark’ta deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Dört farklı senaryo üzerinden yürütülen tatbikatta tahliye, arama-kurtarma, ilk yardım ve koordinasyon süreçleri uygulamalı olarak test edildi.

Tatbikatın amacı, afet anında hızlı, doğru ve güvenli şekilde hareket edilmesini sağlamak olarak belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, afet farkındalığını artırmak ve ekiplerin hazırlık seviyesini güçlendirmek için benzer tatbikatların düzenli aralıklarla sürdürüleceğini açıkladı.