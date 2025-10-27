Bayrampaşa Belediyesi’nde başkan vekili seçimi tamamlandı. Mecliste yapılan oylamada AKP’nin adayı İbrahim Akın, 4’üncü turda 19 oy alarak yeni başkan vekili oldu. CHP’nin adayı Recep Öztürk ise 18 oyda kaldı. Böylece Bayrampaşa Belediyesi, yapılan seçimle yeniden AKP yönetimine geçti. CHP’nin adayı Recep Öztürk ise 18 oyda kaldı. Böylece Bayrampaşa Belediyesi, yapılan oylama sonucunda yeniden AKP yönetimine geçti.

Seçim sırasında mecliste zaman zaman tartışmalar yaşanırken, sonuç AKP grubunda alkışlarla karşılandı.