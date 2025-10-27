1982 yılında eğitimci A. Muzaffer Ersöz tarafından kurulan Türk Kültür ve Eğitim Norm Geliştirme Vakfı, genç nesillere kültürel mirası aktarmayı amaçlayan faaliyetlerini sürdürüyor. Vakıf, “Engelli Değil, Engellenenim”, “Büyük Türk Destanları” ve “Türkiye ile Azerbaycan Açısından Ermeni Sorunu” gibi yayınlarla dikkat çekiyor. Ayrıca Kafkas kültürü üzerine araştırmalar yapılıyor.

Türk Kültür ve Eğitim Norm Geliştirme Vakfı, Cumhuriyetin 102. yılı dolayısıyla 29 Ekim’de düzenleyeceği etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayacak. Etkinlikte Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği marş, şarkı ve yemekler davetlilere sunulacak. Günün anlam ve önemine ilişkin panel, söyleşiler gerçekleşecek. Genç Nesillere Kültür Mirası 1982 yılında eğitimci A. Muzaffer Ersöz tarafından kurulan vakıf, Türk kültürünü yaşatmak ve genç nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Vakıf, “Engelli Değil, Engellenenim”, “Büyük Türk Destanları” ve “Türkiye ile Azerbaycan Açısından Ermeni Sorunu” yayınlarıyla dikkat çekerken, Kafkas kültürü üzerine de araştırmalar yürütüyor. Cumhuriyet Kazanımlarına Bağlılığımızı Sürdürüyoruz” Vakıf Başkanı Yüksek Şehir Plancısı Şenol Alparslan, Cumhuriyetin 102. yılı vesilesiyle yaptığı açıklamada, vakfın, Cumhuriyet kazanımlarına olan bağlılığını kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı. ‘Atatürk’ün eğitim ve kültür vizyonu, vakfımızın yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmak ve genç kuşaklara aktarmak temel görevimizdir’, dedi. Alparslan, tüm üyeleri ve vatandaşları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına davet ederek, “Cumhuriyetimizin ışığıyla geleceğe umutla bakıyoruz.” ifadelerini kullandı.