Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunda büyük yankı uyandıran “bahis skandalı” iddialarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, devlet kurumlarıyla yürütülen ortak çalışmanın ardından ulaşılan verilerin, Türk futbolunun içinde ciddi bir yozlaşma olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

371 Hakemin Bahis Hesabı Bulundu

TFF Başkanı’nın paylaştığı verilere göre, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemden 371’inin bahis hesabı bulunuyor. Bu kişilerden 152’sinin aktif şekilde bahis oynadığı tespit edildi.

Hacıosmanoğlu, bazı hakemlerin büyük miktarlarda bahis oynadığını belirterek şu istatistikleri paylaştı:

Üst klasman hakem: 7

7 Üst klasman yardımcı hakem: 15

15 Klasman hakem: 36

36 Klasman yardımcı hakem: 94

Ayrıca, 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin ise 18.227 kez bahis yaptığı tespit edildi. 42 hakem, 1000’den fazla futbol maçına bahis oynamış durumda.

Disiplin Süreci Başladı!

Hacıosmanoğlu, konuyla ilgili disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu: “Disiplin Kurulumuz gerekli işlemleri başlatacak. 6222 sayılı yasa gereği 5 yıllık zaman aşımı süresi var. Biz de bu süre kapsamında hareket edeceğiz.”

“Koltukta Kalmak Değil, Futbolu Temizlemek Derdindeyiz”

Açıklamasında kararlılık mesajı veren Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Bizim koltukta kalma gibi bir amacımız yok. Türk futbolunun içindeki tüm pislikleri temizlemek görevimiz. Allah izin verdiği sürece bunu yapacağız.”