Kayseri'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 67 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik 'Şehit Murat Akpınar-4' operasyonu gerçekleştirdi.
827 personelin katıldığı operasyonda, 16 bin 523 kişi, 236 park, 107 bağ evi ve 71 umuma açık alan kontrol edilirken, çeşitli suçlardan aranan 67 şüpheli yakalandı.
Operasyonda, 2 ruhsatsız tüfek, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 35 fişek, hacizli otomobil ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
