Ankara Kolej’de düzenlenen LGBTİ+ eylemini takip eden gazeteci İbrahim Türk, bir polis memurunun saldırısına uğradı. Eylem sırasında çekim yapan Türk, basın kartını göstermesine rağmen bir polis memurunun kartı geçerli saymadığını, ardından üzerine yürüyüp boğazını sıkarak kolunu tuttuğunu söyledi. Yaşanan anları kayıt altına alan Türk, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Bağımsız gazeteci İbrahim Türk, Sonsöz Muhabiri Melisa Sapaz’a yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Basın kartımı gösterdim ama ‘bu kart basın kartı değil’ diyerek üzerime yürüdü. Boğazıma yapıştı, kolumu tuttu. O anları çekerken bile görevimi bırakmadım.”

Ankara’daki hemen her eylemi takip eden bağımsız gazeteci İbrahim Türk, daha önce de polis müdahalelerine rağmen haber takibini sürdürmesiyle biliniyor.