DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; gelen ihbarı değerlendiren DKMP ekipleri, kolluk kuvvetleriyle birlikte Kahramanmaraş Onikişubat kılavuzlu polis kontrol noktasına geçti. Polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 80 saka kuşu ile birlikte ses cihazları, tuzaklar ve kuş yakalamada kullanılan ağlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin sorgulamasında, kuşları ses cihazı kullanarak tuzakla yakaladığı ve ticaretini yaptığı belirlendi. Şüpheliye 655 bin 70 TL idari para cezası ve tazminat bedeli uygulanırken, saka kuşları veteriner hekim kontrolünün ardından yeniden doğaya salındı. (DHA)

Kaynak: DHA