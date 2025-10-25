RTÜK kararıyla Tele1’e kayyım atanması Türkiye gündemine oturdu. Karara hem siyaset dünyasından hem de vatandaşlardan tepki yağdı. Basın özgürlüğüne müdahale olarak değerlendirilen bu gelişmenin ardından CHP Ankara İl Başkanlığı, dayanışma amacıyla Tele1 Ankara Temsilciliği’ni ziyaret etti.

Ziyaret Videosu Sosyal Medyada Paylaşıldı!

CHP Ankara İl Başkanlığı, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Videoda Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve CHP heyetinin Tele1 temsilciliğini ziyareti yer alırken, arka planda “Başımızdakiler hırsız” sözlerinin geçtiği bir şarkının kullanılması dikkat çekti.

CHP Ankara İl Başkanlığı’ndan Dayanışma Mesajı!

Öte yandan CHP Ankara İl Başkanlığı’ndan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Özgür basın için Tele1’in yanındayız. Dayanışmayı büyütüyor, sesimizi yükseltiyoruz. Gerçekleri susturamayacaklar! Zafer direnenlerin olacak!”

İl Başkanlığı, basın özgürlüğünün demokrasinin temel taşı olduğunu vurgulayarak, Tele1’e yönelik bu uygulamanın kabul edilemez olduğunu belirtti.