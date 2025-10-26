CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Eskişehir mitinginde yaptığı konuşmada hükümete sert sözlerle yüklendi. Özel, “Casus arıyorsan FETÖ’yle iş tutanlarda ara” diyerek eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i hedef aldı.
Özel konuşmasında, “Casus arayacaksan ne istedilerse verdikleri FETÖ’yü semirten kadrolarında ara. Ankara’yı parsel parsel satan Melih Gökçek’te ara hainliği. Hain arayacaksan namuslu Türk ordusuna Balyoz, Ergenekon kumpası kurulurken ‘Ateş olmayan yerden duman çıkmaz’ diyen bakanlarında, Zekeriya Öz’ün altına zırhlı araç çeken Recep Tayyip Erdoğan’da ara” ifadelerini kullandı.
Eskişehir’de toplanan kalabalığa seslenen Özel, iktidarın muhalefete yönelik suçlamalarına da tepki göstererek, “Gerçek vatanseverlik ülkesini, halkını, adaletini savunmaktır” dedi.
CHP liderinin sözleri, miting alanında büyük alkış topladı.