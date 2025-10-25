SÜMER TAŞKIRAN

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin 8. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. “Sevdası Türkiye, kaygısı Türk Milleti’nin geleceği olan ‘İyiler ve Cesurlar Hareketi’ bir yaşını daha geride bırakıyor.” sözleriyle başlayan mesajında Dervişoğlu, Türk siyasetinin köklü demokrasi geleneğine vurgu yaptı.

Türk milletinin emriyle kurulan İYİ Parti’nin, tıkanan ve iki kutba sıkışan siyasete nefes aldırdığını belirten Dervişoğlu, “İYİ Parti bu 8 yıl içinde dengeleri değiştiren bir güç olmuştur” dedi.

"MİLLET MENFAATİ HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR"

Dervişoğlu, İYİ Parti’nin şahsi çıkarları değil, milletin menfaatini esas aldığını ifade ederek, “Millî kimliğin ve Cumhuriyetin korunmasını vazgeçilmez bir görev bilen İYİ Parti, yoluna daha büyük bir kararlılıkla devam etmektedir.” açıklamasında bulundu.

Partililerine seslenen Dervişoğlu, “Türk siyasetinin son 8 yılına 80 yıla bedel bir mücadele ve emek sığdırdınız. Sizlerle gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYETİMİZİ KORUYUP KOLLAMAK BİRİNCİ VAZİFEMİZDİR"

Cumhuriyetin 102. yılında üzerlerindeki sorumluluğun daha da arttığını söyleyen Dervişoğlu, “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tevdi ettiği ‘Birinci Vazifemiz’in bilincindeyiz” diyerek, mücadeleye aynı kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

“Nice engelleri aştık, nice bedeller ödedik ama bir an bile karamsarlığa kapılmadık, bundan sonra da kapılmayacağız.” diyen Dervişoğlu, milletin huzur ve refahı için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

"TÜRK MİLLETİNİN SORUNLARINI DA ÇÖZÜMLERİNİ DE BİLİYORUZ"

Genel Başkan Dervişoğlu, gençlerden emeklilere, çiftçiden esnafa kadar toplumun tüm kesimlerinin yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını belirterek, “Milletimizin bekasına yönelen tehditlere geçit vermemek için teyakkuzdayız” dedi.

Açıklamasının sonunda İYİ Parti’nin 8. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Dervişoğlu, “Huzur ve refah içinde yaşayan bir Türk milleti hayalimiz ilk günkü gibi taze ve canlıdır. Yaşasın Türk Milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!” ifadeleriyle mesajını tamamladı.