Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, aday ofisi tarafından yapılan açıklamada hakkındaki casusluk suçlamalarına sert tepki gösterdi. İddiaları “iftira” olarak nitelendiren İmamoğlu, muhalefeti susturmaya yönelik siyasi bir hamleyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

“Neymiş, ben casusmuşum; yabancı istihbaratlarla seçimi manipüle etmişim. Bu kadarına da isyan ediyorum artık” diyen İmamoğlu, yöneltilen suçlamaların gerçek dışı olduğunu vurguladı.

“Asıl derdiniz başka”

İmamoğlu açıklamasında, “Boşverin şu casusluk zırvasını. Mert olun, asıl derdinizi söyleyin. Sıkıştınız mı? Sözde yolsuzluk dosyanız boş mu kaldı? İddianameyi yazamıyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

İktidara “Size beni daha çok içerde tutacak başka bir kumpas dosyası mı lazım oldu?” sorusunu yönelten İmamoğlu, yaklaşan seçimlere de dikkat çekti.

“Millet her şeyi görüyor”

İmamoğlu, “Bu millet Ekrem İmamoğlu’nu da tanıyor, sizi de tanıyor. Sandıkta öyle bir sille yiyeceksiniz ki yaptığınız haksızlıklar film şeridi gibi gözünüzün önünden geçecek” diyerek tepki gösterdi.

Sözlerini, “Milletimiz vatanseverlerle makamseverleri birbirinden ayırt etmeyi çok iyi bilir” diyerek tamamladı.