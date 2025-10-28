İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir’in Sındırgı ilçesine karayolu ile ulaşımın sağlandığını belirterek, depremden etkilenen illerden şu ana kadar herhangi bir can kaybı raporu gelmediğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, cami, spor salonu ve okulların barınma amacıyla hazır tutulduğunu ve Balıkesir genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezlerine 25 yapı hasar ihbarı da dahil olmak üzere toplam 504 bildirim geldiğini ve ihbarların tek tek değerlendirildiğini ifade etti.

Karayolu ile Sındırgı’ya gidiyoruz…

20 km yolumuz kaldı.



Allah’a şükürler olsun depremden etkilenen illerden an itibarıyla gelen can kaybı ihbarı bulunmamaktadır.



Cami, spor salonu ve okullar barınma amacıyla vatandaşlarımıza açılmıştır.



Balıkesir genelinde eğitim ve… pic.twitter.com/tlOiKq5sy6 Deprem sonrası binalar yıkıldı! İçeriği Görüntüle October 27, 2025