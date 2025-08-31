Antalya’nın Kepez ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alınırken, yangının elektrik aksamından çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

Olay, saat 09.00 sıralarında Fabrikalar Mahallesi Namık Kemal Bulvarı üzerindeki 2 katlı binada meydana geldi. Binanın birinci katında faaliyet gösteren tekstil atölyesinden duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının kaynağını belirlemek için çalışma başlattı. Binanın alt katında bulunan lastik dükkanının kapısı elektrikli testere ile kesilerek açıldı. Yangının, üst kattaki tekstil atölyesinde çıktığı tespit edildi.

Merdiven yardımıyla atölyeye ulaşan ekipler, camı kırarak içeri girip müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik yoğun çabanın ardından yangın söndürülürken, içeride biriken yoğun duman tahliye edildi. İlk belirlemelere göre yangının elektrik aksamından çıktığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor